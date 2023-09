XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpoczęte. Eksperci z Polski i z Europy rozmawiają na tematy geopolityczne, biznesowe i społeczne

- Rzadko gdzie w Europie udało się zapewnić przez 30 lat nieprzerwany rozwój. A on był możliwy choćby na Dolnym Śląsku dzięki instytucjom formalnym i nieformalnym, które tworzyły szanse i sprowadzały Polaków do stołu rozmów. Karpacz jest towarem eksportowym. Miejscem, gdzie wszyscy goście z Europy mogą zobaczyć, że pomimo codziennych sporów Polacy potrafią rozmawiać o rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw - dodaje Berdychowski.

Forum Ekonomiczne stało się największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą do dyskusji na poziomie międzynarodowym. Już od ponad 30 lat skupia liderów politycznych, gospodarczych i społecznych pochodzących z 60 krajów z całego świata.

- To czas inspiracji, wielu owocnych kontaktów, które zaprocentują w przyszłości w doświadczeniu zawodowym. Dolny Śląsk to dobre miejsce do życia, do pracy, do prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko w tym dniach, kiedy odbywa się Forum. Mam nadzieję, że goście spoza regionu to zauważą i wrócą chętnie na Dolny Śląsk - przemawiał Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.