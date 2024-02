Wypadek pod Środą Śląską. Zablokowana jest droga, którą wytyczono objazd protestów rolników

Do wypadku doszło w piątek (9 lutego) po godzinie 13 na drodze wojewódzkiej DW346 niedaleko Środy Śląskiej. W zdarzeniu uczestniczył tylko jeden samochód marki BMW. Na tę chwilę nie ma informacji o okolicznościach wypadku, jednak był on na tyle poważny, że pojazd nadaje się już tylko do kasacji. Auto wypadło z jedni i wjechało do rowu.

Na miejscu pracuje straż pożarna, policja i pogotowie.

- W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Zostały zabrane przez Zespół Ratownictwa Medycznego z miejsca zdarzenia - informują strażacy z komendy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej.

Z powodu tego wypadku zablokowana została droga wojewódzka numer 346 (w obu kierunkach), przez którą wyznaczono objazd na czas protestu rolników z powiatu średzkiego odbywającego się na drodze krajowej nr 94.

Mapa wypadku. Gogle maps

Zobaczcie zdjęcia z wypadku: