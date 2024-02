Wypadek pieszego i tramwaju we Wrocławiu. Trwa akcja służb na ul. Ślężnej Jarosław Jakubczak

We wtorek (27 lutego) około godz. 14:40 na ul. Ślężnej doszło do wypadku z udziałem tramwaju i pieszego. Trwa akcja służb ratunkowych. Zablokowany jest ruch tramwajów w obu kierunkach. Dwie linie kursują inaczej, MPK Wrocław zorganizowało zastępczą komunikację autobusową. Pieszy jest badany w karetce. Początkowo podawano informację, że wypadkowi uległ rowerzysta, okazało się, że rower znajdujący się w pobliżu, nie należał do tej osoby.