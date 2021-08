Wypadek na ulicy Kosmonautów we Wrocławiu. Tramwaje nie jeżdżą do Leśnicy [ZDJĘCIA] mk

Na ul. Kosmonautów tramwaj zderzył się z samochodem osobowym. Po wypadku, do którego doszło po godz. 10 tramwaje linii 3, 10 i 20 skrócono do Pilczyc. Autobusy linii 102 kursują także do Pilczyc. Na odcinku Pilczyce - Leśnica kursują autobusy za tramwaj.