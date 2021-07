Wypadek na S8 przy węźle Łozina. Jedna osoba została ranna, lądował śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA]

Wypadek miał miejsce na 36. kilometrze drogi S8 w kierunku Warszawy, 500 metrów przed zjazdem Łozina.

"Zderzyły się tam dwa samochody osobowe: volkswagen i skoda. Ranna została kobieta, która wraz z rodziną podróżowała skodą - została przewieziona do szpitala w Oleśnicy. Razem z nią jechało dziecko - po nie przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, aby je zabrać na badania do szpitala" - mówi nam Krzysztof Marcjan z biura prasowego Komendy Miejskiej we Wrocławiu.