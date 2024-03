Wypadek na DK35 w kierunku Wrocławia. Ciężarówka wpadła do rowu. Są utrudnienia dla kierowców

Do zdarzenia doszło przed godziną 9:00 na drodze krajowej DK35 . Pomiędzy miejscowościami Wojnarowice i Tworzyjanów samochód ciężarowy z naczepą "wywrotką" wpadł do rowu.

- Na 66. kilometrze doszło do kolizji. Z nieustalonych przyczyn pojazd wjechał do rowu, ale nikt nie ucierpiał. Występują utrudnienia w ruchu, ponieważ naczepa tej ciężarówki występuje nad jezdnię – mówi starsza aspirant Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.