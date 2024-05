Wypadek motocyklisty z samochodem osobowym w centrum Wrocławia. Jedna osoba trafiła do szpitala

Do wypadku doszło we wtorek (21 maja) około godz. 10 na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Roentgena we Wrocławiu. W wyniku zderzenia samochodu osobowego marki Volkswagena z motocyklem, kierowca jednośladu trafił do szpitala. Na szczęście mężczyzna jest przytomny, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że ma złamaną rękę.

Jak przekazał w rozmowie z dziennikarzami "Gazety Wrocławskiej" komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, śledczy wciąż ustalają przyczynę i okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że motocykl oraz samochód osobowy jechały w tym samym kierunku. Obaj kierowcy zostali przebadani na zawartość alkoholu w organizmie. Byli trzeźwi.