Śmiertelny wypadek na A4 na Dolnym Śląsku. Tworzą się potężne korki na granicy z Niemcami

Śmiertelny wypadek na A4

Na 21. kilometrze A4 (w kierunku Zgorzelca) doszło we wtorek ok. godz. 7 do śmiertelnego wypadku. Osobowy volkswagen wbił się w naczepę tira. Jedna osoba zginęła na miejscu. Do zdarzenia doszło na prawym pasie jezdni.

Ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się jednym pasem. Korek zaczyna się już na wysokości Bolesławca.