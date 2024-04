Wypadek czterech samochodów na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Utrudnienia na jezdni w stronę Katowic

Do wypadku doszło przed godziną 17 przy węźle Wrocław Południe. W zderzeniu uczestniczyły cztery samochody osobowe. Doszło do najechania na tył. Zablokowany jest prawy pas ruchu i pas awaryjny autostrady A4 w kierunku Katowic. Na szczęście, według wstępnych ustaleń, nie ma osób poważnie rannych. Policja ustala okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje, że utrudnienia w tym miejscu mogą trwać co najmniej do godziny 18:30.

Tu doszło do wypadku:

