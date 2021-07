Wyniki rekrutacji do żłobków. Gdzie są jeszcze wolne miejsca? Sprawdź!

We wrocławskich żłobkach od 1 września będzie 3130 miejsc. 2628 dzieci zostało zakwalifikowanych, w systemie pozostało więc ponad pół tysiąca miejsc wolnych. Rodzice, składając wnioski wybierali trzy placówki, ale dziecko zostaje zakwalifikowane tylko do jednej z nich, stąd wolne miejsca.

- W listopadzie, po remoncie, gotowy będzie żłobek przy ul. Krowiej i do rekrutacji trafi sto wolnych miejsc. Kolejnych ok. 250 wróci do systemu w wyniku niepodpisania umów przez rodziców, którzy dostali się w pierwszym etapie rekrutacji. W wyniku naturalnej rotacji do stycznia 2022 r. powinno zwolnić się kolejnych 450 miejsc – mówi Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

System rekrutacji jest ponownie otwarty dla rodziców i opiekunów prawnych od 1 do 8 lipca 2021 roku. Potem nastąpi krótka przerwa techniczna (9-15 lipca). Wnioski składać będzie można dopiero po tej przerwie, czyli 16 lipca i znów rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym tj. sukcesywnie, odpowiednio do liczby pojawiających się wolnych miejsc w żłobkach.