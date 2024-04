Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 29.04 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w dolnośląskim (29.04)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew dolnośląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w dolnośląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Wałbrzych Wałbrzych ul.: Kościuszki 11, 11A, Plac Tuwima 1.

30.04 od godz. 8:00 do 10:00 Wałbrzych ul.: Aptekarska 1A,4A, Wyzwolenia 55A, 57, 59

30.04 od godz. 8:00 do 15:00 Wałbrzych ul.: Malownicza działki 90/20, 90/21, 90/5, 90/6, 90/22, 90/23, 90/1, 90/2.

30.04 od godz. 9:00 do 16:00 Wrocław Wrocław Fabryczna: Wolska od 9 do 11 i od 6 do 10, Dolnobrzeska od 1 do 15 i od 2 do 30, Brzezińska od 1 do 15 i od 2 do 26.

29.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Marszowicka od 141 do 165 nieparzyste, Dolnobrzeska od 20 do 44 parzyste, Brzezińska od 1 do 15 i od 2 do 26.

30.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Przystankowa od 2 do 10 i od 9 do 13, Glebowa, Grota-Roweckiego od 2 do 6 parzyste oraz ogródki działkowe, Spiska ogródki działkowe, Orawska ogródki działkowe PKP, Motylkowa ogródki działkowe oraz hydrofornia, Koszycka ogródki działkowe.

30.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: pl. Piłsudskiego 9.

2.05 od godz. 11:00 do 14:00 Wrocław Krzyki: Laskowa, Bardzka od 26 do 30 parzyste oraz dz.11/6, dz.2/36 i dz.11/8, Armii Krajowej od 45 do 47 nieparzyste oraz dz.5/12, dz.11/7, dz.5/2 i dz.5/9, Ziębicka dz.6/11 MPK, Szczepowa 9, Boczna 7.

6.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Szarotkowa od 3 do 5 nieparzyste.

6.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Adamczewskich od 4 do 10 parzyste, Gałowska od 17 do 19 i 20a.

7.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Joannitów 16.

7.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Jana III Sobieskiego oświetlenie drogowe.

7.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Wyszyńskiego od 100 do 108 parzyste.

7.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Kiełbaśnicza od 17 do 19 i od 16 do 18, Łazienna 1.

7.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Szczypiornicka, Jubilerska od 5 do 13 i od 8 do 10.

8.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Harcerska 25 i 46.

9.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Jabłeczna 3, Działkowa 64 oraz dz.36, Niemczańska od 1 do 9 i od 2 do 8, Świeradowska 37, Lądecka od 2 do 4 parzyste oraz dz.80/2, Trawna.

9.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Żeromskiego od 13 do 19 i od 24 do 36, Kluczborska 25.

9.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Lechitów od 35 do 45 i od 72 do 78, Poświęcka od 22 do 40 i od 27 do 33.

10.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Św. Józefa od 1 do 3 i od 2 do 4.

10.05 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Łąkowa od 2 do 8 parzyste.

10.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki Nowogrodziec, ul. Sosnowa od 1 do 14.

29.04 od godz. 9:00 do 14:00 Wykroty, ul. Stawowa 17, Wąska, Kwiatowa 1, 1A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Główna parzyste od 46 do 74, nieparzyste od 37 do 53.

30.04 od godz. 9:00 do 15:00

Stare Jaroszowice, od 16 do 57, Wodociągi.

30.04 od godz. 9:00 do 15:00 powiat dzierżoniowski Ratajno: od numer 1 do 6, od 47 do 51 oraz działki przyległe

8.05 od godz. 7:00 do 20:00 powiat głogowski miejscowości Wietszyce - brak prądu

7.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat jaworski miejscowości Zębowice 22A/1 ,nr 22A,B,C,G,E,F, nr 23A,B,C,D,E,F ,nr 23A ,nr 25A - Brak prądu

7.05 od godz. 8:00 do 15:00 Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat karkonoski Miłków, ul. Brzozowa, Karkonoska, Górska, Widokowa, Jałowcowa, Sudecka parzyste od 92 do 138, nieparzyste od 103 do 159, Zielna od 7 do 11, Laborantów place budowy.

29.04 od godz. 8:30 do 10:30 Wrzeszczyn - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

30.04 od godz. 8:30 do 14:00

powiat kłodzki Radochów 78, 79, 80, 82, 83, Orłowiec

29.04 od godz. 8:30 do 14:00 Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów

30.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat legnicki miejscowości Dobroszów działka nr 371/1-3 - brak prądu

29.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Taczalin PGR - brak prądu

30.04 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Czerwony Kościół Pałac - brak prądu

7.05 od godz. 8:00 do 15:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Sucha - Gospodarstwo Rolne. Ośrodek wypoczynkowy Czocha.

29.04 od godz. 8:00 do 18:00 Stankowice, od 109 do 121, Sucha, od 1 do 10, Zamek Czocha - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

29.04 od godz. 8:00 do 19:00

Nawojów Śląski, od 75 do 89.

29.04 od godz. 8:30 do 13:30 Radostów Dolny, od 18 do 53.

30.04 od godz. 8:00 do 13:30 Olszyna, ul. Górna od 1 do 6, Legnicka 64B, od 66 do 70B.

30.04 od godz. 8:30 do 13:30 Leśna, ul. Baworowo 66, 75, 77, 80, 80A, 80B, 80C.

30.04 od godz. 8:30 do 13:30 Lubań, Specjalna Strefa Ekonomiczna.

1.05 od godz. 7:30 do 15:00 Lubań, Kopalnia bazaltu Józef.

2.05 od godz. 8:00 do 10:00 Olszyna, ul. Górna od 1 do 6, Legnicka 64B, od 66 do 70B.

2.05 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lwówecki Włodzice Małe, od 1 do 9, od 25 do 32, Oczyszczalnia ścieków, działka budowlana 128/2.

29.04 od godz. 9:00 do 15:00

Niwnice, od 84 do 113.

30.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat milicki Sułów ul. Łąkowa, Spacerowa, Żmigrodzka od nr 11 do 17, od nr 26A do 38, dz. 416, dz. 206, dz. 408 i działki przyległe. Gm. Milicz.

6.05 od godz. 8:30 do 16:30 Świętoszyn 83, dz. 117/8-13 i działki przyległe. Gm. Milicz.

7.05 od godz. 8:00 do 11:00 Dunkowa od nr 1 do 19, od nr 31A do 51, dz. 379, dz. 103/2 i działki przyległe. Gm. Milicz.

7.05 od godz. 8:30 do 16:30 Słączno 43, dz. 101/14 i działki przyległe. Gm. Milicz.

8.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat oleśnicki Krzeczyn od nr 82 do 82F, dz. 261/1-4, dz. 261/12,13, dz. 261/42-45 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

29.04 od godz. 8:00 do 11:00

Krzeczyn 79L, 79N i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

29.04 od godz. 11:30 do 14:00 Sokołowice od nr 89 do 100Z, od nr 108D do 108Z, od nr 131 do 131H i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

6.05 od godz. 8:00 do 14:00 Białe Błoto od nr 1 do 11, od nr 12 do 24, od nr 26 do 32B, 33C,E,G oraz Białe Błoto dz. 24/1. Gm. Dobroszyce.

6.05 od godz. 8:00 do 10:00 Nowosiedlice od nr 1 do 6, od nr 29 do 39, Sklep, Rolmet, ul. Morelowa, Brzoskwiniowa, Słonecznikowa i działki przyległe. Gm. Dobroszyce.

6.05 od godz. 8:00 do 16:00 Bartków od nr 1 do 26 (cała miejscowość), Białe Błoto od nr 11A do 11I. Gm. Dobroszyce.

6.05 od godz. 9:00 do 13:00

Białe Błoto od nr 1 do 11, od nr 12 do 24, od nr 26 do 32B, 33C,E,G oraz Białe Błoto dz. 24/1. Gm. Dobroszyce.

6.05 od godz. 12:00 do 14:00 powiat oławski Oleśnica Mała: 76A oraz obręb działek numer 133, 134.

7.05 od godz. 7:00 do 16:00 Dziuplina ul. Główna od nr 61 do 75, dz. 61/2, dz. 91 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

8.05 od godz. 8:00 do 11:30 powiat polkowicki miejscowości Chocianów - stacja Chofum LGU97592

7.05 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowości Chocianów - stacja Chofum LGU97592

8.05 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowości Polkowice ul. Krzywa - brak prądu

12.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat strzeliński Strzelin: ul. Łąkowa 33, 35

29.04 od godz. 7:00 do 16:00

Kurczów

29.04 od godz. 7:00 do 20:00 Szczawin: ul. Turkusowa 39B, 43 oraz obręb działek numer 282/6, 282/14, 183/11.

30.04 od godz. 7:00 do 16:00 Kuropatnik: ul. Kamienna, ul. Bukowa, ul. Akacjowa, Dębowa 11, Hydrofornia, Spacerowa od numeru 29 do 35, od 60 do 104 oraz działki przyległe do wymienionych ulic.

30.04 od godz. 7:00 do 16:00 Karszów: od numeru 39 do 54a, od numeru 1c do 15 oraz obręb działek numer 61/60, 82/140, 82/133/134, 1/4.

6.05 od godz. 7:00 do 16:00 Kręczków

7.05 od godz. 7:00 do 16:00 Kręczków

8.05 od godz. 7:00 do 16:00 Pławna, Trześnia

8.05 od godz. 7:00 do 16:00 Kręczków

9.05 od godz. 7:00 do 16:00 Kręczków

10.05 od godz. 7:00 do 16:00

powiat trzebnicki Piotrkowiczki.

29.04 od godz. 7:30 do 9:00 Sucha Wielka.

29.04 od godz. 9:00 do 15:00 Oborniki Śląskie ul. Energetyczna.

29.04 od godz. 14:00 do 20:00 Piotrkowiczki.

29.04 od godz. 17:00 do 19:00 Brzyków.

30.04 od godz. 7:30 do 9:00 Biedaszków Mały 4, 7, 31, 32, 69.

30.04 od godz. 9:00 do 15:00 Brzyków 37-121, ul. Sportowa, Motylowa

30.04 od godz. 9:00 do 16:00 Brzyków.

30.04 od godz. 16:00 do 18:00 Wisznia Mała ul. Krótka, Wrocławska 23a, 20-28, Szkolna 17-27, Łąkowa 5, Makowa, Wrzosowa, Polna 4, Wąska 1-18.

2.05 od godz. 9:00 do 13:00 Łapczyce.

6.05 od godz. 7:30 do 14:00 Strzeszów Lipowa 36a-36k, dz. 328/1/2/3; 329/4/5/6/7; 330/3/4/5/6/7/8/9/10/11.

6.05 od godz. 7:30 do 15:00

Szydłów.

6.05 od godz. 9:00 do 13:00 Kaszyce Milickie.

7.05 od godz. 7:30 do 9:00 Trzebnica ul. Prusicka 17a.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00 Kaszyce Milickie.

7.05 od godz. 16:00 do 18:00 Sanie.

8.05 od godz. 7:30 do 16:00 Komorowo.

9.05 od godz. 7:30 do 9:00 Komorowo dz. 102/2; 103/1-8; 100/2; 100/7-10; 39/1-8; 40/1-9.

9.05 od godz. 9:00 do 17:00 Komorowo.

9.05 od godz. 16:00 do 18:00 Niedary, Ludgierzowice.

10.05 od godz. 7:30 do 18:00 Zawonia Osiedle.

10.05 od godz. 7:30 do 9:00 Zawonia Osiedle.

10.05 od godz. 16:00 do 18:00 Biedaszków Mały 24-30; dz. 26/1, 33/2, 25/5, 125/4, 125/5, 125/7; Koczurki 25, 26, 26a, 28, 29.

13.05 od godz. 7:30 do 18:00

Psary ul. Rzemieślnicza, Długa, Rakowska, Parkowa.

14.05 od godz. 8:00 do 10:00 Ludgierzowice 13.

14.05 od godz. 9:00 do 15:00 Psary ul. Parkowa 56, 59, dz. 196/4,

14.05 od godz. 10:00 do 14:00 Psary ul. Rzemieślnicza, Długa, Rakowska, Parkowa.

14.05 od godz. 14:00 do 15:00 Świątniki.

15.05 od godz. 7:30 do 9:00 Świątniki ul. Dębowa, Trzebnicka 1-8, Leśna.

15.05 od godz. 9:00 do 17:00 Świątniki.

15.05 od godz. 16:00 do 18:00 Biedaszków Mały 31-32, dz. 69.

16.05 od godz. 9:00 do 14:00 Taczów Mały.

17.05 od godz. 7:30 do 9:00 Taczów Mały 12, 12a, 9-RSP.

17.05 od godz. 9:00 do 17:00 Taczów Mały.

17.05 od godz. 16:00 do 18:00 Trzebnica ul. Bochenka dz. 8/20 (dawna Kasztelańska), dz. 12/5

20.05 od godz. 9:00 do 17:00

powiat wałbrzyski Grzmiąca ul.: Turystyczna 12, 16, 18, 19, 21, 13, 6, 13, 15, Wiejska .

29.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat wołowski Wały 43-49a; Ośrodek Żeglarski; zaplecze stolarni; SKICAMPING.

7.05 od godz. 12:00 do 14:30 Krzydlina Wielka 4-97.

13.05 od godz. 9:00 do 15:00 powiat wrocławski Kąty Wrocławskie ul. Rodzinna, Radłowa, Grunwaldzka, Roślinna, Jagiełły, Nowowiejska od 11b wzwyż, Spokojna, Zielińskiego, Popiełuszki od 11 do 18.

29.04 od godz. 7:00 do 13:00 Jordanów Śląski: obręb działek numer 633/25,26.

29.04 od godz. 7:00 do 16:00 Bielany Wrocławskie: Wrocławska od 45 do 55 i od 50 do 60b oraz dz.136/2, Kłodzka od 1 do 5 i od 2 do 6, Kwiatowa od 1 do 9a nieparzyste, Wiosenna od 1 do 9 i od 2 do 10 oraz dz.160/35 i dz.244/17, Makowa od 25 do 31 i od 16 do 40, Jesionowa, Klonowa, Lipowa 16, Kalinowa, Bzowa, Platanowa, Letnia, Widok, Dworcowa od 16 do 58 i od 35 do 57.

29.04 od godz. 7:00 do 16:00

Chrząstawa Mała ul. Kasztanowa, Sosnowa, Brzozowa, Świerkowa, Wiosenna, Żołnierzy Wyklętych, Leśna od nr 35 do 86, Wspólna 2, 11. Gm. Czernica.

29.04 od godz. 8:00 do 14:00 Pełczyce ul. Cicha, Spokojna, Parkowa, Słoneczna, Lipowa.

30.04 od godz. 7:00 do 13:00 Nowa Wieś Kącka: Kurnik, ul. Promykowa, ul. Słoneczna oraz obręb działek numer 234/3, 234/4, 234/2.

30.04 od godz. 7:00 do 16:00 Domaszczyn ul. Stawowa od nr 1 do 13, Łąkowa, Wrocławska od nr 45 do 102B, 120A, dz. 216/15, dz. 107/3, Kwiatowa, Leśna od nr 1 do 2, Wrzosowa, Dębowa, Fiołkowa, Słoneczna, Spacerowa, Oliwkowa Kościół, Św. Judy Tadeusza, Trzebnicka od nr 2 do 29, od nr 51 do 77. Pruszowice ul. Trzebnicka, Oleśnicka, Dębowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

30.04 od godz. 8:00 do 9:00

Domaszczyn ul. Stawowa od nr 1 do 7, Wrocławska od nr 46 do 70d, 80, 80A, Fiołkowa od nr 2 do 6, Leśna 1, 2, Spacerowa od nr 1 do 15B, Oliwkowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

30.04 od godz. 8:30 do 17:00 Chrząstawa Wielka ul. Wrocławska od nr 1 do 69 nieparzyste, od nr 2 do 88 parzyste, 114, Młyńska, Graniczna, Krótka, Sportowa od nr 2 do 8 parzyste, Piaskowa, Kwiatowa, Konwaliowa, Kwiatów Polnych, Polna, Łąkowa, Leśna, Słoneczna 2, 3. Gm. Czernica.

30.04 od godz. 10:00 do 12:00 Domaszczyn ul. Stawowa od nr 1 do 13, Łąkowa, Wrocławska od nr 45 do 102B, 120A, dz. 216/15, dz. 107/3, Kwiatowa, Leśna od nr 1 do 2, Wrzosowa, Dębowa, Fiołkowa, Słoneczna, Spacerowa, Oliwkowa Kościół, Św. Judy Tadeusza, Trzebnicka od nr 2 do 29, od nr 51 do 77. Pruszowice ul. Trzebnicka, Oleśnicka, Dębowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

30.04 od godz. 17:00 do 18:00

Kąty Wrocławskie ul. Wrzosowa, Jaśminowa, Różana, Irysowa, Storczykowa, Makowa, 1 Maja 59, Nasturcjowa, Konwaliowa, Słonecznikowa, Kwiatowa.

2.05 od godz. 7:00 do 13:00 Tyniec Mały ul. Ślężna.

2.05 od godz. 7:00 do 15:00 Kąty Wrocławskie ul. Brzozowa od numeru 19 do 23, Modrzewiowa.

2.05 od godz. 11:00 do 16:00 Biskupice Podgórne: ul. Polna, Słoneczna, Zachodnia, Cicha, wyłączenie nie dotyczy posesji Polna 6.

6.05 od godz. 7:00 do 13:00 Nasławice: ul. Słonecznikowa

6.05 od godz. 7:00 do 16:00 Nowa Wieś Kącka: od numeru 16, 21 w stronę Kątów Wrocławskich oraz ul. Cyprysowa, Jarzębinowa, Słoneczna, Gradowa, Księżycowa, Deszczowa, Pogodna.

6.05 od godz. 7:00 do 16:00

Żerniki Wrocławskie: Wrocławska od 16 do 38 i od 25 do 43, Letnia od 18 do 20 parzyste, Brzozowa 2, Lipowa od 1 do 11 nieparzyste, Błotna od 1 do 15, od 2 do 2a, Sadowa od 1 do 15 i od 2 do 18, Ogrodowa od 3 do 5 nieparzyste, Polna od 1 do 19 i od 2 do 28, Kasztanowa od 1 do 15 i od 2 do 24, Bukowa, Lawendowa, Kwiatowa, Kolejowa od 1 do 7 i od 2 do 10, Krótka od 1 do 9 i od 2 do 12, Skowronkowa od 1 do 29 i od 2 do 40, Jesienna od 1 do 19 i 2 do 18, Wiosenna od 12 do 24 parzyste oraz dz.218/7 i dz.217/18, Strzelińska od Kolejowej do nr 42 i 69.

6.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wilczkowice: 59, od numeru 1 do 33, ul. Słoneczna, Krótka oraz działki przyległe.

6.05 od godz. 7:00 do 20:00 Siedlec ul. Wrocławska od nr 25 do 61 nieparzyste, od nr 14 do 22 parzyste, Słoneczna, Piaskowa, Piękna, Radosna, Krajobrazowa, Przy Lesie, Miła, Różana, Handlowa, Parkowa, Cicha 1, Leśna, Jaśminowa, Ogrodowa, Polna, Jeździecka, Orzechowa, Wiśniowa, Leszczynowa, Sportowa. Gm. Długołęka.

6.05 od godz. 8:30 do 11:00 Jeszkowice ul. Parkowa, Główna od nr 38 do 69, Słoneczna, Radosna, Zakład Kamieniarski i działki przyległe. Gm. Czernica.

6.05 od godz. 8:30 do 14:00 Owsianka.

6.05 od godz. 11:00 do 16:00 Pietrzykowice ul. Pogodna oraz obręb działek numer 187/13, 187/10, 187/7, 187/6, 187/4, 178/15.

7.05 od godz. 7:00 do 16:00

Rzeplin: Firma Prestige Decor, Wrocławska 7 - Trawniki, Sosnowa 2

7.05 od godz. 7:00 do 16:00

Św. Katarzyna: Żernicka od 11 do 23 i od 20 do 30 oraz dz.570/1, dz.570/6 i dz.570/7, Parkowa od 1 do 9, od 19 do 23 i od 2 do 26, Bukowa 9 oraz dz.273.

7.05 od godz. 7:00 do 16:00 Nadolice Wielkie ul. Młyńska, Młynarczyka, Zbożowa, Rzeczna od nr 53 do 90, oraz ul. Rzeczna dz. 338/1, 309/739. Gm. Czernica.

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 Nadolice Wielkie ul. Rzeczna, Wrzosowa, Jabłoniowa, Cicha, Stawowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Jeszkowicka, Miodowa, Kościół, Wrocławska od nr 13 do 93, Słoneczna, Kolarska, Radosna, Truskawkowa, Wesoła, Sportowa, Fiołkowa, Krzykowska dz. 132/22, dz. 204/5, Cmentarz, Przepompownia, Jarzębinowa, Olchowa, Wierzbowa, Topolowa, Brzozowa, Grabowa, Krótka Miodowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

7.05 od godz. 8:00 do 9:00 Nadolice Wielkie ul. Krzykowska od nr 16 do 30, Myśliwska, Muflonowa, Żubrza, Lisia, Bażantowa, Bobrza, Łowiecka, Niedźwiedzia i działki przyległe. Gm. Czernica.

7.05 od godz. 8:00 do 9:00

Nadolice Wielkie ul. Rzeczna, Wrzosowa, Jabłoniowa, Cicha, Stawowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Jeszkowicka, Miodowa, Kościół, Wrocławska od nr 13 do 93, Słoneczna, Kolarska, Radosna, Truskawkowa, Wesoła, Sportowa, Fiołkowa, Krzykowska dz. 132/22, dz. 204/5, Cmentarz, Przepompownia, Jarzębinowa, Olchowa, Wierzbowa, Topolowa, Brzozowa, Grabowa, Krótka Miodowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

7.05 od godz. 17:00 do 19:00 Nadolice Wielkie ul. Krzykowska od nr 16 do 30, Myśliwska, Muflonowa, Żubrza, Lisia, Bażantowa, Bobrza, Łowiecka, Niedźwiedzia i działki przyległe. Gm. Czernica.

7.05 od godz. 17:00 do 19:00

Świątniki: ul. Sabały 22 oraz obręb działek numer 169/3.

8.05 od godz. 7:00 do 16:00 Strzeganowice: obręb działek numer 15/5.

8.05 od godz. 7:00 do 16:00 Racławice Małe: 2b oraz obręb działek numer 95/1, 95/2.

8.05 od godz. 7:00 do 16:00

Siechnice: Kolejowa od 1 do 15 i od 2 do 8 oraz dz.615/12, Szkolna od 1 do 9b i od 2 do 8 oraz dz.376/3, dz.378 i dz.772, 1-go Maja od 13a do 21 i od 8 do 16a oraz dz.382 i dz.798/2, Fabryczna od 11 do 15 i od 20 do 24, Wileńska od 1 do 9 i od 2 do 6, Wiosenna 24, Energetyczna 2, Lwowska 15.

8.05 od godz. 7:00 do 16:00 Św. Katarzyna: Miła, Cicha, Prosta.

8.05 od godz. 7:00 do 16:00 Biestrzyków: Warsztatowa od 2 do 4 parzyste oraz dz.48/4 i dz.48/11, Lipowa od 15 do 53 nieparzyste oraz dz.3/19, dz.3/20 i dz.3/21, Wrocławska od 1 do 3 nieparzyste oraz dz.49/11, dz.49/9, dz.49/8 i dz.49/7, Jesionowa 28, Parkowa od 39 do 41 nieparzyste, Dębowa od 1 do 5 nieparzyste.

8.05 od godz. 7:00 do 16:00

Wojnowice ul. Polna 20, od nr 23 do 25. Gm. Czernica.

8.05 od godz. 8:00 do 14:00 Smolec ul. Laurowa 14, 16, 30.

9.05 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Wrocławskie: Strzelińska od 1 do 11 i od 2 do 12 oraz dz.412/2, Długosza od 1 do 15 i od 2 do 20, Kolejowa od 5 do 7b i od 8 do 10c, Miodowa od 5 do 7 i od 10 do 18, Akacjowa 6 oraz dz.155/2 i dz.154/4, Krótka.

9.05 od godz. 7:00 do 16:00

Bielany Wrocławskie: Platanowa.

9.05 od godz. 7:00 do 16:00 Smolec ul. Chłopska 24a, 24b, 22E, 22D oraz obręb działek numer 210/5, 212/10, 212/9.

9.05 od godz. 7:00 do 18:00 Gniechowice ul. Lawendowa oraz obręb działek numer 63/51,63/53,63/54,63/55.

10.05 od godz. 7:00 do 16:00

Bielany Wrocławskie: Liliowa od 1 do 13 i od 2 do 36, Polna dz.105 i dz.105/3, Wrocławska od 1a do 1d i 6 oraz dz.7/4, Konwaliowa od 1 do 31 i od 2 do 18, Fiołkowa od 1 do 21 i od 14 do 16j, Magnoliowa od 1 do 27 i od 2 do 14 oraz dz.286/236 i dz.286/129, Dwa Światy 21 i od 34 do 40, Jaśminowa od 1 do 1d oraz dz.328/54.

10.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zgorzelecki Zgorzelec, ul. Łużycka 104F, 108 - sklep EUROCASH CASH & CARRY.

29.04 od godz. 8:30 do 13:00 powiat złotoryjski miejscowości Kozów dz.49/13,49/14,budynek 36G, 36H, 36E, 36J - brak prądu

29.04 od godz. 10:00 do 14:00 Świerzawa, ul. Kościuszki, Łączna, Zielona, Plac Wolności 31, 33, Skowronia Góra od 4 do 6, Reymonta 39, 40, Złotoryjska 3, 5, 7, 11, 13, 14, 14A, 16, 16A, 20.

30.04 od godz. 8:30 do 10:30

miejscowości Złotoryja Pl. Sprzymierzeńców 6a,6b,7,8,9,10,dz.nr 10/1,dz. nr 11,5, Chojnowska 1,2,3,4,5 Cmentarna 25, dz. nr 58/3 - brak prądu

7.05 od godz. 9:00 do 11:00 miejscowości Wilków stacja LGC71993 PV Wilków - brak prądu

8.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat średzki Wilkszyn: ul. Wiśniowa, Malinowa, Wiosenna i wszystkie do nich przyległe

29.04 od godz. 7:00 do 16:00

Mieczków 5a

29.04 od godz. 7:00 do 16:00 Wilkszyn: ul. Św. Mikołaja i wszystkie przyległe.

30.04 od godz. 7:00 do 16:00 Paździorno od skrzyżowania na Godków i Wawrzeńczyce w kierunku Piotrowic i Kostomłotów.

30.04 od godz. 11:00 do 16:00 Wilkszyn: ul. Błotna, Wilkszyńska, Łąkowa, Leśna, Radosna i wszystkie do nich przyległe.

6.05 od godz. 7:00 do 16:00 Brzezina: ul. Zbożowa, Polna, Rubinowa i wszystkie do nich przyległe

8.05 od godz. 7:00 do 16:00

Rakoszyce: ul. Szafranowa

9.05 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Strzegom ul. Jeleniogórska 21 dz. nr 52.

29.04 od godz. 8:00 do 14:00 Żarów ul. Bukowa dz. nr 485/31.

29.04 od godz. 9:00 do 16:00 Graniczna Dolna cała miejscowość.

29.04 od godz. 10:00 do 11:00 Świebodzice ul. Droga Węglowa od nr 7 do 9, ul. Wiśniowa cała, ul. Malinowa cała.

30.04 od godz. 8:00 do 14:00 Jaworzyna Śląska ulica: 1 Maja od 32 do 68, Spokojna, Konstytucji 3 Maja, Wesoła

30.04 od godz. 9:00 do 14:00 Szymanów od nr 1 do 4A, 14, 14A, dz. nr 330/9 i 330/10, od nr 65 do nr 67.

30.04 od godz. 10:00 do 14:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

