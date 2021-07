Wrocławskie przedszkole źle rozliczało się z rodzicami. Dyrektor: To było uchybienie Kinga Czernichowska

"Grosz do grosza, a będzie kokosza" - mówi polskie przysłowie. Złotówka do złotówki, a uzbiera się całkiem spora sumka. I to właśnie na błędnym rozliczaniu złotówek miało omyłkowo wzbogacić się wrocławskie przedszkole Prymusek przy ul. Gajowickiej. Na trop tej pomyłki wpadła jedna z mam, która z zupełnie innych powodów zabrała córkę z tej placówki.