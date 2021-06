Wrocławski SOR zamknięty. Ogromne kolejki karetek pod innymi szpitalami [ZDJĘCIA]

Od piątku (18 czerwca) do odwołania zamknięty jest Szpitalny Oddział Ratunkowy w szpitalu przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Powodem są braki kadrowe, wielu lekarzy jest na zwolnieniach. To znacznie pogorszyło i tak niewesołą sytuację na innych wrocławskich SOR-ach, m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego przy ul. Borowskiej.

"Od dyspozytora SOR-u dowiedziałem się, że mój czas oczekiwania, to minimum dwie godziny" - powiedział nam ratownik medyczny z karetki stojącej na końcu kolejki przy szpitalu na ul. Borowskiej.

W piątek po godzinie 14, na przyjęcie oczekiwało tu dziesięć karetek. Podobna sytuacja jest w pozostałych wrocławskich szpitalach.

Olbrzymie kolejki są na SOR Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka przy ul. Fieldorfa.