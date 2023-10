Wrocławski Rynek sprzed lat. Zobaczcie, jak wyglądał na starych zdjęciach z naszego archiwum

Wrocławski Rynek zachwyca turystów

Rynek we Wrocławiu jest jednym z największych rynków w Europie. Jego powierzchnia to 213x178 metrów. Dojść do niego można jedną z 10 ulic:

[lista]

[*]Świdnicka,

[*]Oławska,

[*]Wita Stwosza,

[*]Kuźnicza,

[*]Odrzańska,

[*]św. Mikołaja

[*]Ruska,

[*]Gepperta.

[*]Kurzy Targ,

[*]Więzienna.

[lista]

Jest też jednym z najpiękniejszych - zachwyca architekturą i klimatem. Na liście atrakcji turystycznych naszego miasta, które koniecznie trzeba zobaczyć, znajduje się Ratusz Staromiejski, pręgierz, okalające Rynek zabytkowe kamieniczki, m.in. Jaś i Małgosia, kamienice: Pod Złotą Koroną, Pod Złotą Gwiazdą, Pod Złotym Psem czy Dom Handlowy Feniks oraz kościoły: garnizonowy - Bazylika Mniejsza Św. Elżbiety i kościół Św. Marii Magdaleny.

Uroku dodaje widok na pl. Solny z kolorowymi stoiskami wrocławskich kwiaciarek, ogródki kawiarni i restauracji - zwłaszcza najstarsza w Europie, działająca do dziś Piwnica Świdnicka. Przyciągają też imprezy, jarmarki i koncerty, które regularnie odbywają się w Rynku.