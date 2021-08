Wrocław. Wakacje na własne żądanie spędzają w koszarach

Są wśród nich przyszli prawnicy, inżynierowie, sportowcy, ekonomiści i typowi humaniści. Łączą ich trzy sprawy – zamiłowanie do spraw wojskowych, studiowanie i jeszcze to, że Ministerstwo Obrony Narodowej uznało ich umiejętności za przydatne dla Wojska Polskiego. Wszystko po to, by uzupełnić w naszych siłach zbrojnych coraz większe braki, gdy chodzi o rezerwistów. Od wielu lat bowiem szkolenia żołnierzy armii rezerwowej nie były prowadzone w ogóle lub w bardzo małym zakresie.