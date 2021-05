Wrocław kwitnie! Spacer po ogrodach działkowych to bajka [ZDJĘCIA] Magdalena Pasiewicz

Wiosna to najpiękniejsza pora roku - widać to szczególnie w parkach, przydomowych ogródkach i Rodzinnych Ogrodach Działkowych, gdzie wszystko kwitnie, pachnie i się zieleni. Zobaczcie, jak wyglądają działki we Wrocławiu na koniec maja, klikając w zdjęcie powyżej. Pochwalcie się swoimi ogródkami, czekamy na zdjęcia: redakcja@gazeta.wroc.pl.