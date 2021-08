Wrocław. Człowiek utopił się w Odrze, w okolicy Mostu Milenijnego

- Do zdarzenia doszło przy ul. Osobowickiej, patrząc od HotSpotu po drugiej stronie mostu Milenijnego, przy zimowisku barek nr 1 na wysokości przystani "Pirat" - mówi Krzysztof Skrzynia z WOPR.

Na miejsce przyjechali strażacy, grupa wodna nurkowa, WOPR oraz policja. Świadkowie wskazali miejsce, w którym doszło do utonięcia.

- Nasz nurek w pełnym zabezpieczeniu rozpoczął poszukiwania. Po ok. 15 minutach od dotarcia na miejsce, było to już ok. 22.00 znalazł osobę pod wodą - dodaje Tomasz Szwajnos, rzecznik prasowy wrocławskiej straży pożarnej.