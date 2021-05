Wojciech Rozdolski został nowym prezesem DZPS

Sobotnie wybory od kilku tygodni elektryzowały całe środowisko, o czym najlepiej świadczy frekwencja na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym, która wyniosła 100 proc. W wyborach, przeprowadzonych hotelu Novotel (dawny Hotel Wrocław), wzięło zatem udział 95 delegatów.

O reelekcję nie ubiegał się Mirosław Wachowiak, który prezesem był 15 lat. Już dużo wcześniej jego stronnictwo namaściło jednak na kandydata Jacka Grabowskiego, prezesa #VolleyWrocław, dotychczasowego wiceprezesa DZPS.

Kontrkandydatem Grabowskiego był 52-letni Wojciech Rozdolski, który poprzednie wybory przegrał z Wachowiakiem jedynie o dwa głosy. To prezes oleśnickiego stowarzyszenia „Siatkarz”, a także pomysłodawca i organizator międzynarodowego turnieju charytatywnego TAURON Giganci Siatkówki.

Na kilka dni przed wyborami trwało gorączkowe liczenie szabel i przekonywanie delegatów do swoich racji. Już pierwsze sobotnie głosowania (m.in. na przewodniczącego obrad) pokazały, że Rozdolski ma kilkanaście głosów przewagi. Gdy druga strona zorientowała się, że walne nie idzie po jej myśli, próbowano zakwestionować mandaty dwóch delegatów, chociaż wszyscy powinni być przy wejściu weryfikowani przez sekretariat. - W ten sposób można zakwestionować mandat każdego z nas. To absurd! Głosujmy dalej, dokonajmy zmiany. Jeśli druga strona będzie chciała iść do sądu to i tak pójdzie - apelował Jacek Łuczkowski z Bolesławca.