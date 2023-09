Właściciel tego skansenu w Kudowie-Zdroju ma niezwykłą pamiątkę po zmarłej mamie. Z Kielecczyzny przywiózł... wiatrak

Bogusław Gorczyński, właściciel i twórca Szlaku Ginących Zawodów nie określa go mianem skansenu. Na swoim terenie hoduje także zwierzęta, takie jak osiołki, alpaki czy lamy. Mieszkają tu jednak także bardziej egzotyczni lokatorzy: jeżozwierz, małpki, zebry, jelenie, daniele czy wielbłąd. Ale pan Bogusław swojego zwierzyńca nie nazywa ogrodem zoologicznym. - To są nazwy urzędowe, do których używania trzeba spełnić pewne warunki prawne - wyjaśnia.

Sam jest przedstawicielem "ginącego zawodu". Uważa jednak, że nie jest tak źle

Właściciel z zawodu jest ceramikiem . - W latach 90. kubki do picia kudowskich wód mineralnych, które produkowałem zastąpiono tańszymi, sprowadzanymi z Chin. Musieliśmy więc przebranżowić nasz zakład ceramiczny. Wtedy wpadłem na pomysł, że może by mój zawód zaprezentować turystom - opowiada.

Wiatrak z Kielecczyzny czyli niezwykła pamiątka po zmarłej mamie

W sezonie miejsce to odwiedza około 60 tysięcy osób. Można tu kupić pieczony w tradycyjnym piecu chleb czy oryginalną ceramikę. Wszystko co znajdziemy na szlaku zostało zrobione przez pana Bogusława, jego żonę Urszulę lub któreś z szóstki jego dzieci. Wybudowane przez rodzinę domy z pięknie kutymi balustradami, można wynająć. Do dyspozycji gości pozostaje spora przestrzeń zielona do gry w piłkę. Mieszkańcy "szlaku" mogą do woli korzystać z jego dobrodziejstw, codziennie odwiedzać zwierzyniec czy wykonywać własne naczynia.