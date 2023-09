Śląsk Wrocław - Jagiellonia. Prawie 20 tys. kibiców! Zobacz zdjęcia. Wraca moda na Śląsk?

19 297 - to oficjalna frekwencja na meczu Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok. To kolejny kapitalny wynik na Tarczyński Arena w trym sezonie. Wygląda zatem na to, że wraca moda na piłkarski Śląsk.

Mecz z Jagiellonią był trzeci spotkaniem Śląska przed własną publicznością w tym sezonie. W drugiej kolejce WKS w derbach Dolnego Śląska podejmował Zagłębie Lubin. Porażkę 1:2 oglądało na żywo 16 928. W piątej kolejce na Dolny Śląsk przyjechał Lech Poznań. Mobilizacja wrocławian na spotkanie z "Kolejorzem" była bardzo duża. Ten pojedynek widziało na żywo 20 045. Wygląda na to, że Jagiellonia to już efekt serii, ale też dobrej gry WKS-u. Drużyna nareszcie nie walczy o utrzymanie, ale niespodziewanie - po zwycięstwie nad "Jagą" została liderem Ekstraklasy.

Trzy domowe mecze Śląska w sezonie 2023/24 obejrzało w sumie 56 270 ludzi, co daje średnią 18 756 na mecz. To bardzo dobry wynik.