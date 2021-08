Wizyty u specjalistów, zabiegi i operacje na NFZ na Dolnym Śląsku. Tyle na nie poczekasz

Jak długo czeka się na wizytę u specjalisty, badanie lub zabieg na Dolnym Śląsku? Niestety kolejki "na NFZ" w wielu przypadkach są ogromne. W niektórych placówkach dostaniemy się do lekarza danej specjalności lub na zabieg za kilka dni, za miesiąc czy dwa, w innych - szczególnie tych renomowanych, przyszpitalnych placówkach, trzeba czekać nawet 12 lat.Na kolejnych stronach pokazujemy, gdzie w naszym regionie kolejki do najbardziej powszechnych zabiegów i operacji lub do gabinetów specjalistów są najkrótsze oraz te placówki w których trzeba czekać najdłużej.

