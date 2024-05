Wieże World Trade Center z miliona klocków Lego. Mają 7 metrów, można je oglądać we Wrocławiu

Makieta kompleksu World Trade Center pochłonęła blisko milion klocków Lego, a do budowy samych siedmiometrowych wież wykorzystano między innymi 17 tysięcy okien i ponad 52 tysiące przezroczystych klocków. Budowa wież zajęła sześć lat pracy, czterem budowniczym - fanów klocków Lego, a montaż eksponatu wymaga wykorzystania rusztowań i specjalistycznych podnośników.

- Tej wielkości obiekt jest absolutnie niepowtarzalny w porównaniu do innych modeli zbudowanych z klocków Lego, co sprawia, że jest bezsprzecznie unikatowy. To po prostu trzeba zobaczyć. Na przestrzeni wystawowej, o powierzchni 2 tysięcy metrów kwadratowych, oprócz WTC, można zobaczyć ponad 100 spektakularnych makiet i modeli – dodaje Rafał Szymański.

Największa w Europie wystawa budowli z klocków Lego we wrocławskim Sky Tower to nie tylko okazja do podziwiania imponujących modeli. To także idealne miejsce do spędzania wspólnego czasu dla rodzin, grup szkolnych i wszystkich, którzy chcą zanurzyć się w kreatywnym świecie zbudowanym z klocków. Na wystawie została specjalnie wydzielona i przygotowana strefa zabawy klockami o powierzchni 300 m kw zapewniająca możliwość doświadczenia magii budowania i pasji tworzenia.