Wiec wyborczy Jacka Sutryka we Wrocławiu. Mam kota Wrocka i mam kota na punkcie Wrocławia

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania na telebimie nagranych wypowiedzi mieszkańców Wrocławia. Oczywiście tych pozytywnych, chwalących sukcesy prezydenta, jak m.in budowa Alei Wielkiej Wyspy. Jacek Sutryk podkreślał, że w jego ocenie Wrocław jest miastem rozwijającym się.

- Bądźcie sobą, bądźcie autentyczni. To nasz największy atut i siła. I mówcie zawsze, ale to zawsze, tylko dobrze o Wrocławiu – mówił do zebranych we wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - Wrocław jest stolicą dumnych ludzi, którzy potrafią naszą pracę zauważyć i docenić, którzy tak jak my widzą wyzwania, ale widzą je na tle tego wszystkiego co wspólnie zdziałaliśmy w ostatniej kadencji. Mamy piękny dorobek, który przysłużył się Wrocławiowi - dodał.