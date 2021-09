We Wrocławiu studenci mogą zostać bez dachu nad głową. To ostatnia chwila na szukanie mieszkań

- Studentów na razie nie widać. Pomimo tego, że na stronach uczelni rektorzy zapraszają do uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych, to chyba studenci nie wierzą, że zajęcia rzeczywiście się rozpoczną. A jeśli nie będzie lockdownu, to mogą mieć potem poważny problem ze znalezieniem mieszkania. W całym Wrocławiu zarządzamy 300 pokojami, a mamy 230 pokoi wynajętych. To pokoje, które wynajmują młode małżeństwa lub młode osoby pracujące - mówi Janusz Hawlicki, prezes HM Inwestycje.