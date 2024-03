Przy wyprowadzce w mieszkaniu zostawił kota i królika. Schronisko we Wrocławiu zgłosiło sprawę na policję

- Niestety, to nie jest jedyne zdarzenie tego typu. Całkiem niedawno trafił do nas pies, który również został pozostawiony w wynajmowanym mieszkaniu sam. Mamy tez często ostatnio ofiary ewidentnych porzuceń. Nie tylko w mieszkaniu ale też na zewnątrz. Dlatego apelujemy do osób, które nie mogą zająć się zwierzęciem, aby przywieźć go do schroniska lub innej organizacji, która zajmuje się pomocą czworonogom – dodaje Aleksandra Cukier.