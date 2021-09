We mnie jest odwaga i siła lwa - przeróbka piosenki Franka Sinatry w wykonaniu polityka hitem internetu [ZOBACZ KLIP]

“Zostaję tutaj z Wami, gdyż wiem, iż we mnie jest odwaga i siła lwa” melorecytuje burmistrz Trzebnicy Marek Długozima w piosence, którą zaprezentował 31 sierpnia podczas otwarcia hali widowiskowej. Piosenkę wykonuje zespół Mariusza Dziubka. Tekst utworu do melodii przeboju “My way” Franka Sinatry napisane jest w pierwszej osobie. To podsumowanie rządów Marka Długozimy w Trzebnicy rozpoczyna się słowami “Piętnaście lat minęło już i dzisiaj wiem, że były piękne”. Później następuje wyznanie “każdego dnia służę wam nie rezygnując z wielkich wartości, mimo iż los na drodze mej kładł przeciwności” i zapewnienie “tworzę nam cudowny świat i jego ludzkie, kwieciste łąki”. Nie zabrakło także dewizy Marka Długozimy “liczą się czyny, a nie słowa”. Piosenka ma refren “Dobro i zło splatają się, teraz wiem to, na pewno wiem, każdego dnia nasz wspólny dom z serca wzmacniam. Każdego dnia, każdego dnia, niezmiennie trwam.”