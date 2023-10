W Żernikach Wrocławskich rozbudują szkołę podstawową za pieniądze z Polskiego Ładu. Burmistrz Siechnic odpowiada Platformie Obywatelskiej

- Żadne pieniądze na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnej nie mają partyjności, obojętnie od jakiego rządu pochodzą. My pełnimy służbę publiczną, niezależnie od zapatrywań politycznych i światopoglądów. Każde pieniądze inwestycyjne, szczególnie na wydatki bieżące, są teraz potrzebne samorządom, by spełniać potrzeby mieszkańców. Mamy świadomość, że wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji – zarówno na poziomie samorządowym, jak i rządowym – oświadczył burmistrz Siechnic.

Ze wszystkich edycji Polskiego Ładu, w ciągu 2,5 roku gmina Siechnice otrzymała ponad 70 milionów złotych. To ogromny zastrzyk inwestycyjny. Czy po znajomości partyjnej?

- O sobie mogę powiedzieć tak: jak rządziła Platforma, to uważała, że ja jestem z PiS-u. Jak rządzi PiS, to może nie mają mnie za człowieka PO, ale pewnie myślą, że nie do końca jestem po ich stronie. PiS generalnie nie pyta mnie o poglądy i przynależność. Rozmawiamy o problemach mieszkańców mojej gminy i to sobie cenię. Siłą rzeczy w pierwszej kolejności nasze zapotrzebowanie zgłaszamy tym parlamentarzystom, którzy mają wpływ na rzeczywistość i z którymi jest kontakt. A nie podstawianie nogi – opisuje Milan Ušák.