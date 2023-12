W święta właścicieli psów często kusi, by poczęstować pupila potrawami ze stołu. Nie róbcie tego!

Nie dla psa resztki ze świątecznego stołu

Osiem pokarmów, których nigdy nie należy karmić psów

Święta Bożego Narodzenia to intensywny okres pracy w gabinetach weterynaryjnych. Przyczynia się do tego fakt, że do psiego żołądka ze świątecznego stołu bardzo często trafiają produkty, które wcale nie powinny się tam jednak znaleźć - ostrzega Karolina Holda, ekspertka w żywieniu psów i kotów.

Przypomina, by niedozwolone produkty trzymać w takich miejscach, do których nasz pies na pewno się nie dostanie. Co w przypadku, kiedy pies skonsumuje jednak niebezpieczne jedzenie? Jak najszybciej udać się do weterynarza – im wcześniej zadziałamy w przypadku zatrucia, tym większe szanse na pomoc i wyzdrowienie.

