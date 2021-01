W Bielanach Wrocławskich powstanie nowe centrum handlowo-biznesowe

Dzięki przeszklonej elewacji frontowej, obiekt ma pełnić również funkcję wystawową. Przestrzeń biurowa dostępna będzie w w maksymalnie dwunastu modułach od 284 mkw min do 2 334 mkw. każdy. Nowe centrum to także w przyszłości nowe miejsca pracy, choć to ile ich powstanie będzie zależało od firm, które rozpoczną swoją działalność na terenie centrum.

Inwestycją Frontier Park Wrocław w Bielanach Wrocławskich, firma Frontier Estates debiutuje na polskim rynku.

Strategią firmy Frontier Estates jest stworzenie rozpoznawalnej sieci Small Business Units (SBU) w całej Polsce. Obiekty dewelopera będą dostępne do wynajęcia. Spółka zakłada powstanie podobnych inwestycji w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Szczecinie, Rzeszowie i w Lublinie.

- Jako doświadczony deweloper przemysłowy w Wielkiej Brytanii, gdzie oddaliśmy do użytku ponad 40 ustandaryzowanych obiektów, dostrzegamy potencjał wykorzystania naszej wiedzy i doświadczenia w Polsce. Koncepcja Small Business Units zakłada budowę jednego lub więcej budynków o funkcji magazynowej, wystawowej, handlowej i biurowej na działkach w najlepszych lokalizacjach. Na etapie procesu komercjalizacji zamierzamy stworzyć efekt synergii pomiędzy najemcami, zwiększając tym samym potencjał nieruchomości i tworząc wartość dodaną dla regionu – mówi Noel Carter, dyrektor ds. operacji europejskich w Frontier Estates.