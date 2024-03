VolleyWrocław kończy sezon zasadniczy Tauron Ligi. Do play-offów zabrakło sporo

#VolleyWrocław w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Tauron Ligi przegrał na wyjeździe z Ita Tools Stalą Mielec 1:3 (16:25, 16:25, 25:22, 20:25). Dolnośląski zespół zajął dziewiąte miejsce w tabeli – pierwsze, które nie daje awansu do fazy play-off. Podopieczne Michala Maška zdobył 19 punktów i do ósmej Energi MKS-u Kalisz straciły 5 oczek. Bilans Volleya to 7 wygranych i 15 porażek (bilans setów: 31-54).