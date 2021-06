Victor Garcia wzmocnił Śląsk Wrocław. Dino Štiglec w końcu ma poważnego konkurenta?

Poprzedni sezon nie był dla niego pierwszym na zapleczu La Liga. W CV ma jeszcze 7 występów (w niepełnym wymiarze) na tym poziomie w barwach CD Tenerife, w którym grał w sezonie 2014/2015. Na Teneryfie się nie przebił, dlatego sezon później wrócił na niższy szczebel (wypożyczenie do Pobla de Mafumet).

W oczy rzuca się fakt, że od 2013 do 2019 roku zmieniał kluby co sezon i nigdy nie grał poza Hiszpanią. Czy w Śląsku zagrzeje miejsce na dłużej?

– Chciałem podjąć nowe wyzwanie, a propozycja Śląska była bardzo konkretna. Wiem, że to duży klub, z bogatą historią, należący do ścisłej czołówce w Polsce i jestem bardzo zmotywowany, by pomóc drużynie osiągać kolejne sukcesy – mówi sam Victor Garcia.

- Jesteśmy zadowoleni, że trafia do nas zawodnik, który grał regularnie na zapleczu jednej z najlepszych lig świata. Victor to piłkarz dysponujący bardzo dobrym dośrodkowaniem, ma świetnie ułożoną lewą nogę. Jest szybki i potrafi odważnie zagrać w ofensywie, co jest bardzo ważne w naszym sposobie gry. Jestem przekonany, że zwiększy rywalizację w drużynie - podkreśla Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy WKS-u.