VeloBank Via Dolny Śląsk - zobacz zdjęcia kolarzy z etapu w Miękini

Na Dolnym Śląsku trwa wyścig kolarski dla amatorów VeloBank Via Dolny Śląsk. Tzw. Szosowy Klasyk co roku inauguruje sezon kolarski w Polsce. W skrócie: VeloBank Via Dolny Śląsk 2024 to cykl ogólnodostępnych wyścigów szosowych dla kolarzy, amatorów i masters.