Uniwersum polskiej piłki. Od wybryków na kadrze poprzez pobicie prezesa

Cała piłkarska Polska mówi o skandalicznym zachowaniu Goncalo Feio. Portugalski trener drugoligowego Motoru Lublin, będący w sporze z prezesem klubu Pawłem Tomczykiem, zdzielił go plastikową kuwetą na dokumenty. Zrobił to na tyle mocno, że prezes wylądował w szpitalu, a łuk brwiowy było trzeba szyć. To jednak nie pierwszy wybryk w całym uniwersum polskiej piłki, ani nawet nie pierwszy dokonany przez Portugalczyka. Przypominamy najciekawsze historie z ostatnich kilkunastu lat.Do kolejnych historii przejdziesz za pomocą gestów oraz strzałek

własne