Typy na mecz Polska - Hiszpania. Wygrana Polaków warta majątek (typy, kursy bukmacherów, gdzie i jak obstawiać)

Typy i kursy bukmacherów na mecz Polska - Hiszpania

Polska - Hiszpania to mecz, który rozegrany zostanie w sobotę 19 czerwca o godz. 21 w Sevilli. Będzie to drugie spotkanie dla obu tych drużyn w grupie E. Ani Polska, ani Hiszpania nie zaliczy początku Euro 2020 do udanych. Polska po bardzo słabym meczu przegrała ze Słowacją 0:1, a Hiszpania zaledwie zremisowała ze Szwecją 0:0.

Zdaniem bukmacherów wielkim faworytem tego starcia jest Hiszpania. Średni kurs na wygraną podopiecznych Luisa Enrique u legalnie działających na polskim rynku bukmacherów wynosi zaledwie 1.40. Najwięcej za zwycięstwo Hiszpanii płaci BETFAN - kurs 1.46, najmniej PZBuk - kurs 1.34.

Remis w meczu Polska - Hiszpania (a właściwie Hiszpania - Polska) wyceniany jest średnio na 5.00. Najwyższy kurs na takie zdarzenie ma ETOTO - 5.40, a najniższy BETFAN - 4.35.