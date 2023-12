Tymi samochodami nie wjedziesz do Strefy Czystego Transportu we Wrocławiu! Lista zawiera popularne modele

Strefa Czystego Transportu - pierwsze kryteria mają obowiązywać od 2025 roku

Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia proponuje, aby ograniczenia przejazdu dla samochodów osobowych wprowadzać stopniowo. Pierwszy zakaz wjazdu ma wejść w życie już w 2025 roku i dotyczyć pojazdów z silnikiem diesla, spełniających normę emisji spalin EURO 3. Były one produkowane w latach 2000-2005. W praktyce oznacza to, że niemal żadne auto, które z salonu wyjechało przed 2005 rokiem, nie dostanie się do centrum.

Tymi samochodami nie wjedziemy do centrum!

W galerii zamieściliśmy popularne modele znanych marek samochodów. Jeszcze nie tak dawno królowały na polskich drogach i wrocławskich ulicach. Niektóre z nich to praktyczne osobówki typu kombi, mogące pomieścić całą rodzinę. Inne to trzydrzwiowe pojazdy średniej klasy. Część z nich pali niewiele, ale nie to jest kryterium przy wprowadzaniu SCT we Wrocławiu. Zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć: