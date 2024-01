Tu się po zmroku nie zapuszczaj! Oto najbardziej niebezpieczne miejsca we Wrocławiu - o nich mówią sami mieszkańcy

Niebezpieczne miejsca we Wrocławiu

Miejsca we Wrocławiu, które cieszą się złą sławą, wybraliśmy na podstawie policyjnych statystyk, opinii naszych czytelników i subiektywnych doświadczeń. Żeby je zobaczyć, przejdźcie do galerii zdjęć.

Miejsca we Wrocławiu na Krajowej Mapie Zagrożeń

Niebezpieczne miejsca we Wrocławiu można określić również na podstawie zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń. Co to takiego? To, ogólnodostępna, policyjna baza, które pozwala na rzetelne i czytelne identyfikowanie oraz przedstawianie skali i rodzaju zagrożeń, które sygnalizują lokalne społeczności. Znajdziemy tam informacje zarówno o włamaniach, jak i grupkach pijących alkohol. Słowem - wszystko, co wpływa na zmniejszenie naszego bezpieczeństwa.