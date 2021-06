Torowisko na jednym z głównych skrzyżowań Wrocławia idzie do remontu. Zamkną je na dwa miesiące w najgorszym momencie roku Konrad Bałajewicz

MPK Wrocław planuje remont torowiska na skrzyżowaniu ulic: Kazimierza Wielkiego, Widok i Szewskiej. To jedno z najważniejszych skrzyżowań we Wrocławiu. Prace zamierzają ruszyć... po wakacjach, czyli w okresie kiedy do miasta wprowadzają się studenci.