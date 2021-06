To on zastąpi Orzecha i poprowadzi pielgrzymów z Wrocławia na Jasną Górę

Tomasz Płuskarski został księdzem w 2000 roku. Dziś jest proboszczem Parafii pw. św. Mikołaja w Brzeziej Łące. Ostatnio, decyzją arcybiskupa Józefa Kupnego, został mianowany zastępcą księdza Stanisława Orzechowskiego i teraz to on będzie zajmował się organizacją Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej.

"Jest to wyzwanie, ponieważ ksiądz Stanisław Orzechowski był twórcą pielgrzymki. Kojarzyli go wszyscy, był rozpoznawalną postacią. Pierwsza pielgrzymka wyruszyła w roku 1981, a więc to już 40 lat" - mówi ksiądz Tomasz Płuskarski. - "Oczywiście, pierwsza pielgrzymka miała wtedy trochę inny wymiar, patriotyczny, żyliśmy w innych czasach. Dziś nasz kraj jest wolny i te kwestie schodzą na dalszy plan. Chciałbym jednak tworzyć taką pielgrzymkę, która będzie łączyć wszystkie grupy w jedną wspólnotę, bo przecież w pielgrzymce biorą udział osoby w różnym wieku. Pielgrzymka to przecież wspaniały, żywy organizm."