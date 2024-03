To już oficjalne. Trzonolinowiec we Wrocławiu nie nadaje się do mieszkania. Budynek będzie remontowany

W czwartek (29 lutego) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu wydał opinię techniczną o Trzonolinowcu. Ta potwierdza to, co wyszło z badań Politechniki Wrocławskiej. Wydana decyzja wymusza remont konstrukcji i wysiedlenie mieszkańców.

Remigiusz Biały / Polska Press