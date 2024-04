To już koniec SKiBY! Decyzja byłego ministra zamyka długi rozdział wrocławskiej historii

Czy wrocławska SKiBA przestanie istnieć?

Społeczność placówki wskazuje, że według ich danych prowadzenie działalności we Wrocławiu wcale nie odbiega finansowo od podobnych placówek chociażby w Krośnie lub Kaliszu, oraz dodaje, że dane ministerstwa obejmują okres pandemii i wojny w Ukrainie, co przeszkodziło w prowadzeniu zajęć praktycznych i projektów.

SKiBA jest pionierską i wyjątkową szkołą - model nauczania wymyślony na potrzeby studium jest z powodzeniem wykorzystywany do tworzenia kolejnych podobnych kierunków akademickich na uczelniach wyższych. Niestety podjęto decyzję o zlikwidowaniu placówki z uwagi na wysokie koszty i brak chętnych do nauki. Nie wszyscy zgadzają się z decyzją podjętą jeszcze przez ministra Glińskiego.

Animacja kultury na ASP we Wrocławiu?

Po podjęciu decyzji o wstrzymaniu naboru do studium, ówczesny Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, zwrócił się do władz Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z prośbą o rozważenie utworzenia od roku akademickiego 2024/2025 nowego kierunku studiów – animacja kultury. Władze studium komentują tę propozycję.