To były prawdziwe perełki! Po tych zamkach i pałacach we Wrocławiu i okolicach nie został kamień na kamieniu!

Wrocławskie centrum jak i osiedla i miejscowości pod miastem przed II wojną obfitowały w prawdziwe bogactwo pałaców. O istnieniu wielu z nich nie mamy dziś zielonego pojęcia, bo kilkadziesiąt lat temu dosłownie przestały istnieć. Najczęściej wskutek działań Armii Czerwonej, ale nie zawsze tak było. Te, które przetrwały II wojnę, nie mogły liczyć na remonty czy nawet bieżące utrzymanie. Zarządcy, tacy jak np. PGR, nie liczyli się z historyczną wartością tych miejsc. Często używali tych obiektów, aż do momentu aż zamieniły się w ruinę. Po większości prezentowanych w tej galerii pałaców nie pozostał do dziś dosłownie kamień na kamieniu, w nielicznych przypadkach można się doszukiwać fundamentów czy fragmentów ścian. Zobaczcie jak pięknie prezentowały się te rezydencje przed II wojną światową.Przejdź do kolejnych zdjęć i opisów przy pomocy strzałek lub gestów na ekranie smartfona.Przy tworzeniu tekstu korzystałem z książki Hannibal Smoke "Niewidzialny Dolny Śląsk. Pałace, których już nie zobaczysz"