Test MultiSelect 2024, czyli legendarny test do policji. Dla wielu to największa zmora podczas rekrutacji. Mamy pytania |QUIZ

Nie zaliczyłem testu Multiselect - co teraz?

Test MultiSelect - wszystko co musisz o nim wiedzieć

- Czy można się przygotować to testu multiselect? Raczej nie, to bardziej test na inteligencję, choć oczywiście jest weryfikowana jakaś wiedza, ale taka absolutnie podstawowa - usłyszeliśmy od jednego z policjantów.

MultiSelect to nic innego jak test psychologiczny, którego zaliczenie jest jednym z warunków przyjęcia w szeregi policji . Czy jest łatwy czy trudny? Funkcjonariusze z którymi rozmawialiśmy o nim, wolą określenie "wymagający".

Testu MultiSelect nie można powtórzyć "z marszu". Do kolejnego możemy przystąpić dopiero po upływie 12 miesięcy. Natomiast do postępowania kwalifikacyjnego do policji możemy przystąpić po dziesięciu miesiącach.