Termy i gorące źródła na Dolnym Śląsku. Tu się rozgrzejesz, zanim przyjdzie lato Katarzyna Zimna

Jeśli lubicie ciepło, to koniecznie wybierzcie się do gorących źródeł, których na Dolnym Śląsku nie brakuje.Gdzie są, ile kosztują bilety? Zobaczcie na kolejnych slajdach >>> Zobacz galerię (7 zdjęć)

Do lata jeszcze daleko. Jeśli tęsknicie za słońcem, wodą i wysokimi temperaturami, wybierzcie się do gorących źródeł, których na Dolnym Śląsku nie brakuje. Zobaczcie, gdzie są, jakie właściwości mają i ile kosztują bilety wstępu, przechodząc do galerii. Pod każdym zdjęciem znajdziesz także mapę.