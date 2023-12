Te miasta na Dolnym Śląsku za chwilę opustoszeją. Wymierają całymi dzielnicami, zniknie stąd blisko połowa mieszkańców!

Te regiony w Polsce stracą swoich mieszkańców najszybciej

„Prognoza ludności na lata 2023-2060” to scenariusze zmian w liczbie ludności, przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny. Zostały stworzone w oparciu o współczesne dane oraz przewidywane trendy przebiegu procesów demograficznych, jak płodność, umieralność i migracja. Scenariusze powstały łącznie 3, ale jako obowiązujący przyjęto prognozę „średnich” zmian, uznawaną za najbardziej prawdopodobną

Niestety, wszystkie wyniki „Prognozy ludności na lata 2023-2060” pokazują wyraźny ubytek ludności w naszym kraju. Wedle scenariusza głównego (średniego), do 2060 w Polsce będzie spadek do 30,4 mln osób. W scenariuszu wysokim do 34,8 mln ludności, a w niskim do 26,7 mln osób. W stosunku do 2022 roku to spadek od 8 do 29 proc. ludności!

GUS w swoich prognozach zapowiada spadek ludności dla wszystkich województw w naszym kraju. Największy z nich prognozowany jest w województwie śląskim, w którym będzie mieszkało o ponad milion osób mniej. Kolejne województwa z dużym spadkiem mieszkańców to łódzkie (601 tys. osób mniej) i lubelskie (544 tys. osób mniej). Najmniejsza zniżka dotyczyć będzie województw mazowieckiego i pomorskiego (poniżej 1 proc. do 2040 r. oraz ponad 7 proc. do 2060 r.).