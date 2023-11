Tak wyglądały zakupy we Wrocławiu. "Buszowanie" po sklepach w czasach PRL to było wyzwanie. Zobaczcie zdjęcia z archiwum

W latach 1944–1989 w Polsce (w trzech okresach: powojennym; na początku lat 50. oraz od sierpnia 1976 do końca lipca 1989 r.) funkcjonował kartkowy system racjonowania żywności . Co to znaczy? Do nabycia wybranych towarach uprawniały kartki. Kto ile przydziałów otrzymał było uzależnione od:

miejsca pracy,

wieku,

stanu zdrowia,

miejsca zamieszkania.