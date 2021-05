Tak wyglądał Wrocław zaraz po wojnie. Zobacz unikatowe zdjęcia Jerzy Wójcik

6 maja 1945 roku Festung Breslau skapitulował jako jedno z ostatnich niemieckich miast. Jeszcze w styczniu 1945 roku metropolia liczyła około miliona mieszkańców i była jednym z największych miast III Rzeszy. Po przesiedleniach ludności, w maju 1945 roku ówczesny Wrocław świecił pustkami, a zniszczeniu uległo około 65 proc. zabudowy miasta. Drugą połowę 1945 zajęła inwentaryzacja strat i ocena możliwości odbudowy Wrocławia. Dopiero w styczniu 1946 roku utworzono Wrocławską Dyrekcję Odbudowy, co przyspieszyło prace budowlane. Nie były one łatwe, bo mnóstwo materiałów i przede wszystkich specjalistów znających się na fachu budowlanym, kierowano do przywrócenia świetności Warszawie. To dlatego jeszcze w latach 50. wrocławskie ulice nadal straszyły ruinami, pustkami i prowizorycznie wyremontowanymi budowlami. Wiele cegieł z rozbiórek wywieziono do stolicy. Najważniejsze, ale zdecydowanie nie wszystkie, konieczne prace przy odbudowie, wykonano dopiero u progu lat 60. XX wieku. Zobaczcie zdjęcia!