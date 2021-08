Tak wyglądają tunele w ciągu drogi S3. Ich drążenie trwa. Kosmiczny klimat!

Inwestycja zakłada pojawienie się ośmiu takich przejść poprzecznych. Pierwsze ma długość ok. 28 metrów.

- Do 18 sierpnia br. w tunelu TS-26, który docelowo będzie miał ok. 2300 m, wydrążono w nawie południowo-zachodniej ok. 873 m kaloty (górna część tunelu) i ok. 854 m sztrosy (środkowa część tunelu). W nawie południowo- wschodniej ok. 886 m kaloty i ok. 876 sztrosy - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.