Tabletka "dzień po" bez recepty we Wrocławiu. Sprawdź, jakie są fakty i mity na temat tego leku

Wielu ludzi uważa, że decyzja o dostępie tabletki "dzień po" bez recepty powinna być poprzedzona szeroką, bardzo precyzyjną kampanią informacyjną. Zapytaliśmy wrocławianki o ich opinię.

- Osobiście uważam, że przywrócenie sprzedaży tabletki "dzień po" bez recepty to dobry pomysł. Przydałaby się tylko jakaś edukacja w tym kierunku, bo to skandal, że w XXI wieku ludzie dalej myślą, że to aborcja - mówi pani Iwona.