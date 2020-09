Szczypiornistki Metraco Zagłębia Lubin obroniły Puchar Polski. Hala w Gnieźnie szczęśliwa dla lubinianek

Mecz o Puchar Polski był pierwszym spotkaniem o stawkę po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej pandemią. Broniące zdobytego przed rokiem lauru zawodniczki Zagłębia walczyły o swój szósty w historii triumf w tych rozgrywkach. Dla ich rywalek - Młynów Stoisław Koszalin - była to batalia o drugi w historii krajowy puchar.

- Wszystkie byłyśmy stęsknione za grą o stawkę po tak długiej przerwie, ale z drugiej strony nie wiedziałyśmy na co stać obie drużyny. Obiecałyśmy sobie, że zrobimy wszystko aby obronić trofeum i to nam się udało. Transfery które poczyniliśmy przed nadchodzącymi rozgrywkami oceniam jako bardzo pozytywne. Udało nam się pozyskać kilka reprezentantek Polski, które dzisiaj walnie przyczyniły się do naszego zwycięstwa - mówiła po meczu szczęśliwa trener MKS-u Zagłębia Lubin Bożena Karkut.