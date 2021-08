szczepiMYgminy. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski namawia do szczepień przeciwko Covid-19

"Szczepienia przeciw Covid-19 to realna szansa dla nas na powrót do normalności. Ja już się zaszczepiłem i zachęcam również Państwa do tego. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i naszych bliskich. Apeluję do tych wszystkich osób, które jeszcze się nie zaszczepiły, aby zrobiły to jak najszybciej, abyśmy byli zdrowi i bezpieczni" - mówi prezydent Legnicy.